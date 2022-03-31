Романтика в Сочи: Жидков показал неоднозначные кадры с известной актрисой

Звезда российских сериалов Иван Жидков несколько лет был в браке с актрисой Татьяной Арнтгольц. В 2009 году у них родилась дочь Маша, в спустя четыре года пара рассталась. После артист закрутил роман с моделью Лилией Соловьевой, в результате которого в 2017-м на свет появился сын Степан.

А накануне в своей соцсети Жидков показал кадры из Сочи. На них он обнимал актрису Анну Михайловскую. Похоже, что звезды задействованы в съемках нового фильма, которые проходят на юге России. Фанаты отметили, что пара гармонично смотрится.

«Жаль, что в жизни вы не вместе! Красивая была бы пара», — написали пользователи Сети.

больше по теме Вечер с папой: Жидков показал повзрослевшую дочь от уехавшей в США Арнтгольц Кадрами актер поделился в своем телеграм-канале.

Добавим, что звезда «Капитанши» Анна Михайловская была замужем. Она воспитывает сына Мирослава и счастлива в новых отношениях.

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