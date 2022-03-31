С голым торсом: Наталья Рудова, прикрывшись простынкой, встретила в постели мускулистого атлета

Звезда показала, чем они занимаются в спальне.

Актриса Наталья Рудова завершила свое участие в экстремальном шоу «Звезды в Африке». Но долго без дела красотка не оставалась и уже приступила к съемкам нового сериала «Рынок шкур».

Кого именно играет Рудова в новом проекте, она не сообщает. Зато известно, что в ленте вместе с ней задействован Павел Прилучный. Только в постели с Натальей сейчас оказался не он.

Рудова сняла селфи на кровати, показав, как к ней присоединяется мускулистый атлет с голым торсом. Сама актриса прикрылась простынкой, игриво демонстрируя, чем они с партнером занимаются.

Оказалось, в спальне они не одни. За кадром — целая съемочная группа из нескольких человек. Поэтому вряд ли Рудова прилегла просто отдохнуть.

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