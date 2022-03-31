«Ледовая перинка»: Андреева в алом пуховике прилегла на лед Байкала

Звезда Первого канала Екатерина Андреева — заядлая путешественница. Все свое свободное время она проводит в разъездах по России.

Недавно звезда вернулась из Антарктиды, а теперь отправилась на Байкал. На своей странице в соцсети Екатерина разместила фото, на которых позировала на льду озера. Ведущая нарядилась в алый пуховик и такого же оттенка шапку и написала трогательные строки.

«Ледовая перинка Байкала-батюшки. Прозрачная до дна, с узором, достойным кисти лучших художников, окутанная солнечным светом, подогретая любовью людей, которые смотрят на это огромное ледовое чудо и чувствуют одно — восторг и удивление. Чудо света. Чудо России. Чудо, подаренное нам небесами», — написала Андреева.

Напомним, недавно Яна Рудковская раскрыла настоящий возраст Екатерины Андреевой.

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