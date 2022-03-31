«Я долго думал, как быть с программой в сложившейся ситуации»: Федор Бондарчук вышел на связь

Режиссер Федор Бондарчук в эфире своей программы «Кино в деталях» высказался о происходящих кругом событиях и о будущем своей передачи.

«Всем привет. Признаюсь, я долго думал, как быть с программой в сложившейся ситуации. А сегодня прилетела подсказка. Фильм «Ника» нашей студии был показан на престижном фестивале в Техасе». Федор Бондарчук

По словам Федора Бондарчука, исполнительница главной роли, актриса Елизавета Янковская, получила приз «За выдающее исполнение».

«И я понял, что надо продолжать работать. Делать кино и рассказывать о кино, потому что отмена культуры — последняя и недопустимая мера», — заметил Федор Бондарчук.

Напомним, что фильм «Ника» был снят режиссером Василисой Кузьминой. Выход в широкий прокат на российские экраны намечен на 1 июня 2022 года.

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