Грация: Юлия Михалкова в вечернем платье с красивым декольте позировала в спальне

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова вновь продолжила радовать фолловеров в Сети кадрами с фотосессии. На этот раз красотка фотографировалась в спальне в вечернем наряде.

Веселая атмосфера в комнате позволила Михалковой порезвиться прямо на кровати. Она прыгала, падала, лежала и каталась на постели ради красивых фото и непринужденных ракурсов.

Вечерний образ Михалковой диссонировал с ее настроением. Черное вечернее платье, красиво подчеркнувшее фигуру и декольте, добавило шарма и грациозности, а босые ноги — озорства.

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