«Расист и придурок»: Тарасова осудила стримера Мэддисона за слова в адрес Медведевой

По словам заслуженного тренера СССР, его никто не спрашивал.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова осудила стримера Илью Мэддисона за его слова в адрес фигуристки и чемпионки мира Евгении Медведевой.

Как отметила Тарасова, этот стример просто никто, а Евгения Медведева чемпионка мира и настоящая красавица. Откровенная фотосессии спортсменки знаменитой наставнице, воспитавшей плеяду выдающихся фигуристов, пришлась по душе.

«А его мнение разве кто-то спрашивал? Какое его дело? Расист и придурок. Если уж и высказываться в сторону такой спортсменки, как Женя, то только в уважительной форме!» Татьяна Тарасова

Ранее известный стример Илья Мэддисон заявил, что у Евгении Медведевой «хорошая фигура». При этом он заметил, что лицо фигуристки ему совсем не нравится. Стример попросил Медведеву на него не обижаться, сообщает Sport24.

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