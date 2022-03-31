Билеты плохо продаются: юбилейные концерты Филиппа Киркорова в Кремле под угрозой срыва

Музыкант планирует выступить перед публикой с 27 по 30 апреля.

Билеты на юбилейные концерты поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова плохо продаются. Перед зрителями он должен выступить с 27 по 30 апреля в Кремле.

Заметим, что цены на билеты достаточно демократичные. Самые дешевые можно купить даже за тысячу рублей. Самые дорогие стоят 20 тысяч.

Так на концерт 27 апреля до сих пор не продано половина билетов. На выступление 30 апреля в зале остаются свободными 1786 мест. Практически нет билетов только в партер, где, как говорят, будут в основном приглашенные Киркоровым гости.

Добавим, что Киркорову уже необходимо оплатить аренду зала. Это почти два миллиона рублей за один концерт. Много денег требуется на монтаж оборудования, постановку шоу, сообщает Dni.ru.

Напомним, что 30 апреля Филиппу Киркорову исполнится 55 лет. Юбилейные концерты в Кремле как раз и посвящены этому событию.

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