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Новости шоу-бизнеса: Пугачева оформляет израильское гражданство, куда из страны скрылась Малышева, зачем Ургант на самом деле вернулся в Россию

Главные новости сайта Teleprogramma.pro, которые интересовали читателей 30 марта.

Новости шоу-бизнеса: Пугачева оформляет израильское гражданство, куда из страны скрылась Малышева, зачем Ургант на самом деле вернулся в Россию
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Ксения Собчак сбежала в Израиль из России и теперь просит у неравнодушных денег. В это же время появились новости, что Алла Пугачева решила обзавестись израильским гражданством. Эти и другие материалы особенно заинтересовали наших читателей, и в нашем дайджесте за 30 марта мы подробнее расскажем о них.

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Собчак просит помочь финансово

Ксения Собчак скрылась в Израиле и уже месяц находится вдали от Родины. Накануне телезвезда обратилась к публике, попросив помочь ей финансово – мол, безденежье одолело. Дело в том, что с некоторых пор на YouTube отключили монетизацию, и спонсорство не работает. Поэтому на своих блогерских роликах она зарабатывать больше не может.

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Почему Ургант вернулся на самом деле

Некоторое время назад отец Ивана Урганта, актер Андрей Ургант проговорился, что сын уже в Москве. Шоумен, как и многие, покидал страну, затаившись в Израиле. Сейчас стала известна истинная причина его возвращения.

«Это его родина. И ее никогда в жизни он не собирался покидать. Никогда даже в мыслях у него такого не было. Если я хоть немножко знаю своего сына, а я полагаю, что я его знаю достаточно хорошо», — поведал Ургант-старший.

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Верка Сердючка, то есть Андрей Данилко, на днях прошелся по российским звездам, нелестно о них отозвавшись. Досталось и Бузовой за ее слезы в Сети. Певица смолчала, но мама Ольги Ирина Бузова очень едко отвесила Сердючке за дитятко: «А это кто? Почему я должна знать ее мнение и тем более на него реагировать?».

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Куда скрылась Елена Малышева

Стало известно, в каком направлении покинула страну известная телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева. Ближайшие полгода ведущая программы «Жить здорово!» проведет в США, где живет ее сын с женой и внуками.

Елена Малышева. Фото: Global Look Press

Пугачева оформляет израильское гражданство

Алла Пугачева, похоже, решила обосноваться в Израиле. Ее дети Лиза и Гарри не вышли с каникул в московскую школу, а значит семейство до сих пор не вернулось.

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми. Фото: соцсети

Известно, что в настоящий момент Пугачева якобы подыскивает для своих детей учебное заведение в Кесарии, где они с мужем Галкиным арендовали виллу. А также якобы подала документы на получение гражданства Израиля. Кстати, Максим Галкин имеет еврейские корни, и ему обзавестись новым паспортом будет проще.

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Тэги

Алла ПугачеваАнна СеменовичЕлена МалышеваКсения СобчакМаксим Галкинновости шоу-бизнеса