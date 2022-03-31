Новости шоу-бизнеса: Пугачева оформляет израильское гражданство, куда из страны скрылась Малышева, зачем Ургант на самом деле вернулся в Россию

Ксения Собчак сбежала в Израиль из России и теперь просит у неравнодушных денег. В это же время появились новости, что Алла Пугачева решила обзавестись израильским гражданством. Эти и другие материалы особенно заинтересовали наших читателей, и в нашем дайджесте за 30 марта мы подробнее расскажем о них.

Семенович рассказала про шокирующую русофобию в Италии

Анна Семенович поведала подписчикам, что в последний месяц в Европе пышным цветом цветет травля русских. Соотечественников в Италии даже не пускают в магазин. Так поступили с ее подругой.

Собчак просит помочь финансово

Ксения Собчак скрылась в Израиле и уже месяц находится вдали от Родины. Накануне телезвезда обратилась к публике, попросив помочь ей финансово – мол, безденежье одолело. Дело в том, что с некоторых пор на YouTube отключили монетизацию, и спонсорство не работает. Поэтому на своих блогерских роликах она зарабатывать больше не может.

Почему Ургант вернулся на самом деле

Некоторое время назад отец Ивана Урганта, актер Андрей Ургант проговорился, что сын уже в Москве. Шоумен, как и многие, покидал страну, затаившись в Израиле. Сейчас стала известна истинная причина его возвращения.

«Это его родина. И ее никогда в жизни он не собирался покидать. Никогда даже в мыслях у него такого не было. Если я хоть немножко знаю своего сына, а я полагаю, что я его знаю достаточно хорошо», — поведал Ургант-старший.

Мама Бузовой отвесила Сердючке за дочь

Верка Сердючка, то есть Андрей Данилко, на днях прошелся по российским звездам, нелестно о них отозвавшись. Досталось и Бузовой за ее слезы в Сети. Певица смолчала, но мама Ольги Ирина Бузова очень едко отвесила Сердючке за дитятко: «А это кто? Почему я должна знать ее мнение и тем более на него реагировать?».

Куда скрылась Елена Малышева

Стало известно, в каком направлении покинула страну известная телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева. Ближайшие полгода ведущая программы «Жить здорово!» проведет в США, где живет ее сын с женой и внуками.

Пугачева оформляет израильское гражданство

Алла Пугачева, похоже, решила обосноваться в Израиле. Ее дети Лиза и Гарри не вышли с каникул в московскую школу, а значит семейство до сих пор не вернулось.

Известно, что в настоящий момент Пугачева якобы подыскивает для своих детей учебное заведение в Кесарии, где они с мужем Галкиным арендовали виллу. А также якобы подала документы на получение гражданства Израиля. Кстати, Максим Галкин имеет еврейские корни, и ему обзавестись новым паспортом будет проще.

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