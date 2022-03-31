Ногами вверх: Дарья Пынзарь в бикини оригинально возлежала на пляже

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь давно живет на две страны. И второй Родиной для нее стала Турция, где в курортном городе они с мужем приобрели жилье. Сейчас девушка пребывает в мечтах о море, на котором совсем скоро состоится открытие сезона.

В своем микроблоге Пынзарь запостила фотографию, на которой позирует лежа на песчаном пляже в Алании. Пикантность кадра заключается в том, что Дарья в бикини высоко задрала ноги и повернулась к стихии причинным местом.

Девушка призналась, что очень соскучилась по беззаботным летним денькам, и пребывает в ожидании жары и моря пока еще в Москве, куда вернулась настоящая зима.

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