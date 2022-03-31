Дива в красном: Каролина Севастьянова в тесном платье-футляре подчеркнула формы

Гимнастка Каролина Севастьянова продолжает показывать свою жизнь в Москве. После того как она вернулась на Родину из Монако, в ее жизни стало меньше развлечений. И все же периодически красотка выходит в свет.

Накануне Севастьянова нарядилась в тесное красное платье из шелка фасона футляр, чтобы отправиться в ресторан. Перед выходом гимнастка не забыла покрасоваться в зеркале, чтобы запечатлеть себя для соцсетей.

Наряд подчеркнул красоту брюнетки, а также акцентировал внимание на изгибы и формы спортсменки.

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