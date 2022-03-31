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«Сопротивлялся до последнего»: бывший муж Бородиной обратился к ее нынешнему бойфренду после их выхода в свет

Курбан Омаров не оставил незамеченным факт похода экс-жены в театр с общим знакомым.

«Сопротивлялся до последнего»: бывший муж Бородиной обратился к ее нынешнему бойфренду после их выхода в свет
Курбан Омаров и Ксения Бородина. Фото: Global Look Press

Курбан Омаров, как выяснилось, продолжает пристально следить за жизнью своей бывшей жены Ксении Бородиной. В минувшие выходные телезвезда выбралась в театр, и для окружающих не осталось незамеченным, что она была не одна, а с неким мужчиной.

Этим спутником у Бородиной оказался общий с Омаровым знакомый, и Курбан его узнал. Он отреагировал на сию новость в своем микроблоге.

Омаров обратился к новому избраннику Бородиной. Фото: соцсети

«Трофим, тебя че, в театр затащили? Даже я сопротивлялся этому до последнего. Два раза заснул во время действий и храпел, чтобы меня больше туда не тащили», — написал бывший муж теледивы.

Омаров ранее рассказывал, что Трофим был его другом. Именно с ним бывшая жена ему изменила, и Курбан не стал скрывать этого.

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