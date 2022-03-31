«Спасибо мамочке»: старшая дочь Веры Брежневой мечтает вернуться из США на Украину

В Америке Соня живет уже пять лет.

Старшая дочь Веры Брежневой Соня, которую певица родила Виталию Войченко, накануне отпраздновала свой день рождения. 30 марта ей исполнился 21 год. С 16 лет Соня живет в Америке, но очень скучает по Украине.

«Спасибо мамочке за то, что родила меня в больнице Днепропетровска. Верю, что мы все сможем вернуться в Киев, верю, что снова смогу гулять с семьей в Мариинском парке. Мое единственное желание — вернуться домой», — написала дочь Брежневой на своей странице в соцсети.

Напомним, что у Веры Брежневой две дочки. Младшую Сару она родила от миллиардера Михаила Кипермана в 2009 году.

Ранее Брежнева рассказывала, почему ушла от Кипермана к Константину Меладзе.

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