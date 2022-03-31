Спасти недвижимость? Разбитый инсультом Борис Моисеев засобирался в Латвию

У музыканта есть жилье в Прибалтике.

После того, как Латвия представила список запрещенных к въезду Российских звезд, Борис Моисеев засобирался в Прибалтику. Как выяснилось, у музыканта там недвижимость – квартира в Риге. И полететь туда разбитый инсультом артист собирается в ближайшее время.

«Борис Михайлович уже много лет как прекратил гастрольную и концертную деятельность» ,– рассказал Горох сайту «МК». – «У него свободный въезд в Латвию. Он надеется, что этим летом все же посетит свою квартиру в Юрмале, по которой очень скучает».

Недавно Чулпан Хаматова эмигрировала в Латвию. Там у артистки большой дом в элитном поселке, и ее уже разоблачили в намерении спасти свое владение от заморозки со стороны европейской власти.

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