«Мне не до отношений»: что происходит с овдовевшим Прохором Шаляпиным

В прошлом году музыкант сыграл свадьбу, а через два месяца стал вдовцом.

Минувший год стал особенным для Прохора Шаляпина. Летом он женился на канадской миллионерше Татьяне Дэвис. Однако спустя два месяца пришла горькая весть – Таня умерла от коронавируса.

Спустя полгода Прохора довольного и счастливого стали замечать в компании экс-возлюбленных. Одной из них была 77-летняя поэтесса Алла Пеняева. Однако Шаляпин утверждает, что ему сейчас совсем не до интрижек и любовных утех.

«Живу один. И подтверждают это мои консьержки, которые там сидят и все это наблюдают. Совершенно мне не до отношений. Я прям не знаю, как состарился, все равно, знаете, внутренне», — передают слова Шаляпина dni.ru.

Напомним, при жизни Татьяна Дэвис купила в Москве четыре квартиры, которые записала на Прохора Шаляпина.

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