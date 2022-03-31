«Впервые мыла унитаз»: Бледанс занялась домашними делами после того, как от нее сбежала помощница-украинка

В начале апреля Эвелина Бледанс отметит свое 53-летие. Недавно актриса с сыном Семеном вернулась с Мальдив, где провела довольно бюджетный отпуск, тратив на питание всего по 200 долларов в день.

А по возвращению узнала, что от нее сбежала помощница-украинка. Теперь звезда все домашние дела делает сама. Новых людей в доме она пока видеть не хочет.

«Последний месяц я все делаю сама, вчера даже впервые мыла унитаз. Дело в том, что пока я была на Мальдивах, моя помощница-украинка сбежала в Германию. Даже никак не объяснилась. Много лет она мне во всем помогала: и прибрать, и приготовить, и с Семеном уроки сделать. Поэтому первое время без нее я была как без рук, даже не знала, где в моем доме что лежит. А теперь со всем справляюсь», — призналась «Комсомольской правде» Бледанс.

Напомним, ранее Эвелина заявила, что выйдет замуж в четвертый раз, только не ранее, чем через десять лет.

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