«Кто поубегал, поджав хвосты, вернутся»: Бледанс высказалась о тех, кто уехал из России

В конце февраля и начале марта из России уехали многие медиаперсоны. Практически все они в один голос твердили, что в скором времени вернутся. Однако вернулись пока не все уехавшие.

Актриса Эвелина Бледанс никуда уезжать не планирует. Кроме того, она считает, что рано или поздно, вернутся все те, кто экстренно покинул родину.

«Я в своей стране, в своем доме, со своей семьей, работой и радостью бытия. А все, кто поубегал сейчас, поджав хвосты, непременно вернутся. Русские сейчас нужны только в России, да и дорого жить за границей», — призналась Бледанс «Комсомольской правде».

Напомним, в тот период, когда звезды массово уезжали за границу, Бледанс с сыном была на Мальдивах. В Россию они вернулась специальным рейсом.

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