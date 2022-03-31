Крид обомлеет: Клава Кока в леопардовом бикини блеснула на пляже прелестями фигуры

Певица улетела в Дубай, где развлекается в компании Егора Крида.

Многие звезды в начале весны поспешили покинуть страну. Один за другим они то и дело под разными предлогами торопились вылететь за границу. Певица Клава Кока в числе последних уехала из России. Сначала в Казахстан, затем в Дубай, так что сейчас у нее за окном самое настоящее лето.

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Кока активно постит в Сети свои беззаботные будни. В Эмиратах красотка проводит время в компании Егора Крида. И накануне она вышла на пляж, чтобы искупаться, а заодно и щегольнуть своей загорелой фигурой в леопардовом бикини перед рэпером.

Показывать себя полностью Клава не стала, а сделала это по частям, заставив подписчиков подключить воображение. Особо внимательные разглядели красотку в бикини в отражении солнечных очков.

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