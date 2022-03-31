Теряет зрение: муж скрывшейся за границей Собчак сообщил о проблемах со здоровьем

У Константина Богомолова проблемы с глазами.

Пока Ксения Собчак скрывается в безопасном Израиле, ее муж Константин Богомолов пребывает в Москве. Режиссер усиленно трудится в театре, готовя к постановке очередную пьесу.

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На днях муж Собчак вышел на связь, чтобы сообщить о своих проблемах со здоровьем. Как оказалось, режиссер стремительно теряет возможность видеть. «Последние пару лет зрение стало садиться», — признался режиссер.

Богомолов обратился за помощью, чтобы исправить ситуацию. Ему подобрали очки с диоптриями по размеру.

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