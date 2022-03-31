«Чтобы текст не забыл»: Асмус призналась, что делают актеры перед выходом на сцену

Кристина Асмус решила рассказать своим фанатам некоторые подробности актерской жизни. Оказалось, что перед тем, как выйти на сцену, звезды придерживаются определенного ритуала.

Все дело в том, что костюмеры подгоняют наряды по фигуре артиста вручную, в процессе обязательно применяются нитки и иголки. Об этом Кристина рассказала в своем телеграм-канале.

«Когда на актере зашивают костюм, обычно дают в зубы нитку. Чтобы текст в кадре не забыл. Я, конечно, не суеверная, но ниточку на всякий случай взяла», — написала Асмус.

Напомним, недавно на экраны вышел фильм «Хочу замуж», в котором Асмус сыграла главную роль вместе с сербским актером Милошем Биковичем.

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