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Эрмитажу на зависть: Волочкова показала роскошные интерьеры своей питерской квартиры

Жилье балерины на малой Родине больше похоже на музей за счет классицизма и барокко в оформлении.

Эрмитажу на зависть: Волочкова показала роскошные интерьеры своей питерской квартиры
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова приехала в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в конкурсе талантов в составе жюри. Звезда не только показала закулисье рабочих моментов, но и щегольнула своей питерской квартирой, в интерьерах которой запечатлелась.

Волочкова регулярно подчеркивает, что обожает все красивое, а также старается окружать себя красотой повсюду. Хоть в Петербург звезда наведывается нечасто, но и в местной квартире интерьеры исполнены с шиком.

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети

Величие классицизма с элементами барокко, в которых исполнено убранство квартиры, выдают в хозяйке едва ли не царственную особу. Волочкова оформила пространство жилья точно так же, как в своем особняке на Рублевке. Правда, немножко не в тех масштабах, но претенциозность столь же глубока и может поспорить с царственными интерьерами Эрмитажа.

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