«На неопределенный срок»: Пригожин – о желании Валерии покинуть сцену

Весной певица Валерия напугала поклонников, что решила покинуть сцену и завершить карьеру. Продюсер звезды и ее муж Иосиф Пригожин прокомментировал это желание.

Оказалось, что мысли уйти у певицы возникли еще раньше. Это было связано с засильем непрофессиональных артистов, талант которых оставляет желать лучшего. Также удручающим стал факт, что пробиться настоящим дарованиям в Сети из-за блогеров-певцов просто невозможно.

«Валерия не хотела в этом всем существовать. Но благодаря репертуару, который написал Максим Фадеев, это желание уйти из профессии было отложено на неопределенный срок», — объяснил продюсер певицы сайту «МК».

Причем, официально Валерия не делала заявлений, что решает в апреле завершить карьеру. Это, по словам Пригожина, было сказано как рассуждение в процессе беседы с друзьями.

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