«Противно смотреть на лицемерие и предательство»: Бородина после интервью рэпера Face припечатала его за фразу о Москве

Телеведущая напомнила, что музыкант заработал свое состояние, выступая в столице.

Накануне рэпер Face дал новое интервью Юрию Дудю на YouTube. Артист появился перед камерой в худи с английской фразой «Я ненавижу Москву». Кроме того, в ходе беседы уроженец Уфы сделал также несколько вербальных заявлений.

Телеведущая Ксения Бородина после просмотра интервью осталась шокирована. Девушка не смогла промолчать и написала у себя в микроблоге то что думает.

«Заработать все деньги в Москве и надеть худи с этой надписью! Причем денег столько, что говорит надолго хватит. Ты имеешь право на любую боль, сопереживание, на эмоции и чувства, на позицию любую, но так противно смотреть на это лицемерие и предательство», — разнесла рэпера теледива.

Она уличила музыканта в попытке заслужить милость Запада. Мол, он начал писать песни на английском, потому что решил убежать в Америку.

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