Каролина Севастьянова в черном пеньюаре блеснула пышным декольте

Звезда отечественной гимнастики, олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова поделилась новым фото с подписчиками в микроблогах. Красотка перебралась в Telegram и старается не пропадать из Сети, и на этот раз показала себя в домашнем.
Севастьянова позировала в черном пеньюаре из полупрозрачного шифона. Вырез декольте подчеркнул красоту форм гимнастки, а короткая юбка – длинные ноги спортсменки. Каролина даже дома выглядит нарядно, будто вот-вот отправится на публику – бельевой стиль в одежде по-прежнему в моде.
Напомним, сейчас Севастьянова в Москве. Гимнастка прилетела на Родину в начале марта и уже успела соскучиться по жарким странам и морю.
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