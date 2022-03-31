Каролина Севастьянова в черном пеньюаре блеснула пышным декольте

Гимнастка даже дома выглядит так, будто вышла в свет.

Звезда отечественной гимнастики, олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова поделилась новым фото с подписчиками в микроблогах. Красотка перебралась в Telegram и старается не пропадать из Сети, и на этот раз показала себя в домашнем.

Севастьянова позировала в черном пеньюаре из полупрозрачного шифона. Вырез декольте подчеркнул красоту форм гимнастки, а короткая юбка – длинные ноги спортсменки. Каролина даже дома выглядит нарядно, будто вот-вот отправится на публику – бельевой стиль в одежде по-прежнему в моде.

Напомним, сейчас Севастьянова в Москве. Гимнастка прилетела на Родину в начале марта и уже успела соскучиться по жарким странам и морю.

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