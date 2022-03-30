«Заехала обнять»: Стриженова в черном платье-рубашке встретилась с последним мужем Гурченко

Екатерина Стриженова является одной из самых известных телеведущих в России. Она работает на ТВ большую часть жизни. Также Екатерина играет в театре. Зрители привыкли ее видеть в элегантных и сдержанных нарядах.

Она ведет передачи «Доброе утро» и «Время покажет». Но в свободное время артистка проводит время с внуком Петей, а также посещает театры и видится с друзьями.

В последнее время Стриженова не часто появляется на публике. Однако 30 марта она поделилась кадрами, на которых предстала в музее-мастерской Людмилы Гурченко.

Артистка почтила ее память в годовщину со дня смерти. Более того, она увиделась с последний шестым мужем Гурченко Сергеем Сениным. Екатерина предстала в черном платье-рубашке. Она отказалась от яркого макияжа.

«Сегодня день памяти Людмилы Гурченко, она ушла 30 марта 11 лет назад. Я заехала в Трехпрудный переулок обнять ее супруга, Сергея Сенина. Вспоминали, как вместе с Людмилой Марковной играли в спектакле „Чествование“, как волновались перед выходом в одной гримерке , как ездили на гастроли… Она мало кого подпускала к себе, но если доверяла, то было очень легко… А по масштабу личности Людмила Марковна была недосягаемая! Светлая память», — поделилась телеведущая.

Поклонники признались, что восхищаются творчеством Гурченко. Многие любят пересматривать фильмы с ее участием. «Спасибо, Екатерина что доносите нам такие значимые события!», «А вы очень светлый человек, мне так чувствуется», «Как жалко. Как будто вчера она была жива и радовала нас всех, а прошло уже 11 лет… очень жалко», — прокомментировали пост подписчики.

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