«Фирменный стиль»: Алена Ашмарина из «Дома-2» подловила, как ее дочери-близнецы танцуют под хит Клавы Коки

Бывшая участница «Дома-2», а ныне бизнесвумен Алена Ашмарина одна воспитывает четверых дочерей.
Патрисию она родила в первом браке, Алиса появилась на свет от отношений с Ильей Григоренко, а папу близнецов Авроры и Арианы Алена Ашмарина никогда не показывала поклонникам. Мужчина исчез из ее жизни, когда узнал о беременности. Сейчас Авроре и Ариане чуть больше годика.
Пережив несколько разочарований в любви, Алена Ашмарина нашла в себе силы радоваться жизни и быть позитивной.
В соцсетях она часто показывает своих дочерей, чтобы и ее поклонники могли наблюдать за тем, как растут и меняются ее наследницы.
На этот раз в телеграм-канале Алена Ашмарина поделилась видео, на котором запечатлела, как малышки Аврора и Ариана танцуют под хит Клавы Коки «Я с тобой не дружу». Особенно преуспела в танцах Аврора.
«Посмотрите до конца, как Аврошка танцует, — обратила внимание своей аудитории Алена Ашмарина. — У нее фирменный стиль».
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.