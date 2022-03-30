«Фирменный стиль»: Алена Ашмарина из «Дома-2» подловила, как ее дочери-близнецы танцуют под хит Клавы Коки

Экс-участница реалити-шоу Алена Ашмарина тает от любви и нежности к своим маленьким наследницам.

Бывшая участница «Дома-2», а ныне бизнесвумен Алена Ашмарина одна воспитывает четверых дочерей.

Патрисию она родила в первом браке, Алиса появилась на свет от отношений с Ильей Григоренко, а папу близнецов Авроры и Арианы Алена Ашмарина никогда не показывала поклонникам. Мужчина исчез из ее жизни, когда узнал о беременности. Сейчас Авроре и Ариане чуть больше годика.

Пережив несколько разочарований в любви, Алена Ашмарина нашла в себе силы радоваться жизни и быть позитивной.

В соцсетях она часто показывает своих дочерей, чтобы и ее поклонники могли наблюдать за тем, как растут и меняются ее наследницы.

На этот раз в телеграм-канале Алена Ашмарина поделилась видео, на котором запечатлела, как малышки Аврора и Ариана танцуют под хит Клавы Коки «Я с тобой не дружу». Особенно преуспела в танцах Аврора.

«Посмотрите до конца, как Аврошка танцует, — обратила внимание своей аудитории Алена Ашмарина. — У нее фирменный стиль».

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