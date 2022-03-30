«Мой драгоценный»: Волочкова в белом мини-платье грациозно запрыгнула на руки своему партнеру

Балерина Анастасия Волочкова в эти дни находится в Санкт-Петербурге. Она — член жюри детского творческого конкурса.

Но во время пребывания в родном городе Анастасия Волочкова уделяет внимание не только работе в жюри. Балерина успела пофлиртовать со своим коллегой, артистом балета Игорем Колбом.

Анастасия Волочкова записала с ним совместное видео, которым поделилась с поклонниками. В кадре Анастасия Волочкова показывает фрагмент танца: она в белом мини-платье чуть ли не с разбега кидается в руки мужчины. Тот ее с легкостью поднимает, кружит и ставит на пол.

«Мой драгоценный партнер Игорь Колб. В его руках всегда надежно», — подписала видео Анастасия Волочкова.

Кстати, в кадре видно, что балерина на этот раз воспользовалась шиньоном для улучшения прически. Свои волосы у Анастасии Волочковой довольно скромные. И звезда почти никогда не позволяет себе появляться на публике без шиньонов и париков.

больше по теме Алла Пугачева в пышной юбке из органзы и дубленке оттенка жирных сливок предстала с поклонниками на памятном фото Алла Пугачева не отказалась сделать кадр с фанатами во время прогулки.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.