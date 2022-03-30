Вся семья на одном фото: Саша Черно поделилась снимком с мужем и подросшим сыном

Бывшие участники «Дома-2», супруги Саша Черно и Иосиф Оганесян воспитывают сына Стефана. Наследнику пары грядущим летом исполнится уже два года.

Саша Черно часто жалуется поклонникам на поведение мужа Иосифа Оганесяна, рассказывая, что тот провоцирует скандалы в их семье. Но, несмотря на это, Саша Черно уверена, что с Иосифом они вместе на всю жизнь.

«Выйти замуж — это очень серьезный шаг. Вы же когда ссоритесь с родителями, ведь не думаете, что надо искать новых. Вот и муж должен стать вам родным человеком. Один и на всю жизнь», — изложила свою точку зрения Саша Черно.

Пост в микроблоге экс-участница «Дома-2» сопроводила семейным снимком, который был сделан во время прогулки в снежный мартовский день. В кадре Саша Черно и Иосиф Оганесян предстали с подросшим сыном Стефаном.

Малыш уже твердо стоит на ногах и не нуждается в том, чтобы мама и папа вели его за руку. Стефан самостоятельно вышагивает по двору, а Саша Черно и Иосиф Оганесян страхуют сына, готовые в любой момент подхватить его, если это потребуется.

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