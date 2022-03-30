Какое платье певицы Максим можно смело брать на вооружение, чтобы понравиться мужчине

Певица Максим предстала на публике в пленительном черном платье по фигуре из бархата, которое великолепно подчеркивало ее фигуру.

Перед такой красотой с трудом устоял стилист Сергей Ганзин, который заметил, что в этом образе трудно не понравиться мужчине.

«Бархатное мини-платье — это всегда сексуально. На мой взгляд, такое платье — классика жанра на любую вечеринку или мероприятие, если боитесь экспериментировать с цветным бархатом, то выбирайте черный, черный бархат никогда не подведет!

Если обсуждать фигуру МакSим, то ее миниатюрные формы такое платье только подчеркнет, но никак не испортит и сделает ноги более выразительными и высокими. Такое платье нельзя носить без каблуков», — высказался в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro Сергей Ганзин.

Фэшн-стилист заметил, что прическа, как у МакSим, подойдет девушкам с круглой или прямоугольной формой лица. «В случае МакSим такая укладка (локоны) добавляет образу дерзости и женственности. Образ 100% транслирует характер», — подчеркнул эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Ганзин — фэшн-стилист, который уже более 4-х лет работает со звездами и блогерами. В копилке Сергея создание образов для таких артистов, как Мария Погребняк, Милана Тюльпанова, Ирина Дубцова, Катя Лель, Вероника Золотова и многих других.

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