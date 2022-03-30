«Надеюсь, эта помойка не вернется!»: Андреасян отреагировал на желание Disney усилить гей-пропаганду

Одна из руководителей компании высказалась за то, чтобы включать героев нетрадиционной ориентации в сюжеты фильмов для детей.

Руководители компании Disney General Entertainment, которая занимается созданием контента, высказались против принятого во Флориде закона, запрещающего гей-пропаганду в детских садах и начальной школе.

«У нас мало главных героев и нарративов, где геи выступают как обычные люди. До того мы не фокусировались на проблеме. А теперь станем», — заявила одна из руководителей компании Кери Бурк, у которой двое детей нетрадиционной ориентации.

«Стыдно! Надеюсь, это помойка к нам в страну не вернется! Что с вами? Что? Что?» — отреагировал на это заявление режиссер Сарик Андреасян в своем телеграме.

Напомним, компания Disney объявила России санкции, приостановив свою работу в нашей стране.

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