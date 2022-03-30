«Их заявления будут рассматриваться»: какая судьба ждет сбежавших артистов, рассудил Лоза

Певец и композитор Юрий Лоза известен своими резкими заявления, говорит, как рубит обычно. Однако на счет артистов, которые решили отсидеться за границей во время непростых времен, он высказался 5-tv.ru с пониманием.

Артист считает, что подвергать всех осуждению не стоит, ведь они ничего не могут сделать для улучшения текущей ситуации. Лоза уверен, что люди просто переждут этот период вне России, а потом вернутся назад, когда концертная жизнь возобновится.

В то же время к тем, кто наговорил гадостей про свою страну и улетел, поджав хвост, у Лозы отношение другое. Он не исключает, что этими людьми еще займутся.

«Те, кто заявляют что-то действительно, наверное, их заявления будут рассматриваться кем-то. А если они ничего не заявляли, просто уехали, ну ждут. Какая разница, где они ждут — в России или где-то далеко?» — рассудил Лоза.

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