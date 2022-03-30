Тина Канделаки обратилась к хейтерам: «Мне будет не хватать, когда вас пересажают»

Тина Канделаки много раз признавалась, что ее атакуют хейтеры. А в связи со сложной ситуацией в мире волны негатива увеличились в разы.

«Каждый день мое утро начинается с телефонной атаки. Мне звонят из России, Украины, Грузии, Прибалтики с угрозами, что вот-вот меня люстрируют. Честно говоря, так привыкла, что уже даже будет не хватать ребят, когда их пересажают», — заявила она в своем микроблоге.

Телеведущая посоветовала своим недоброжелателям продолжать тратить деньги на ее хейт.

«Продолжайте сходить с ума. Я пережила десятки мальчиков и девочек, которые сочиняли на своих собраниях план «Сделать Тине Канделаки больно». Там, где вы учились, я преподавала еще 10 лет назад», — отметила Канделаки.

Напомним, недавно Тина Канделаки решила подшутить над давней соперницей Ксенией Собчак. В отличие от бывшей подружки, брюнетка уезжать из России не собирается.

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