Сбежавшая в Израиль Ксения Собчак попросила денег у россиян

Так называемая журналистка Ксения Собчак одна из первых сбежала из России в связи с произошедшими мировыми событиями. Телеведущая находится в Израиле и до последнего утверждает, что вывезла сына Платона на каникулы. Правда, эти каникулы длятся уже больше месяца. Ни в одной школе таких стандартов нет.

При этом Собчак пожаловалась на финансовые трудности. Дело в том, что с некоторых пор на YouTube отключили монетизацию и спонсорство не работает. Поэтому на своих блогерских роликах она зарабатывать больше не может.

«Если у вас есть желание поддержать нашу работу, вы можете купить наш мерч. У нас вышла коллекция с новыми принтами… А еще можно оформить подписку на донаты», — просит предприимчивая Собчак.

Напомним, в прошлом году Собчак заработала 212,7 миллиона рублей. А это на 26,9 миллионов больше, чем ее доход в 2019-м. Мужу теледивы, худруку Театра на Малой Бронной Константину Богомолову, удалось обогатиться на 17,9 миллионов рублей.

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