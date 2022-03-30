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Готовы к зрелищу? Чехова впервые показала, как выглядит ее живот в бикини на самом деле

Теперь многие обычные женщины могут перестать комплексовать по поводу фигуры.

Готовы к зрелищу? Чехова впервые показала, как выглядит ее живот в бикини на самом деле
Анфиса Чехова. Фото: соцсети

Анфиса Чехова в настоящий момент отдыхает на Бали — туда звезда улетела еще в начале февраля. А теперь к тому же перевезла и сына Соломона.

Ведущая подыскивает ребенку учебное заведение, а это значит, что решила задержаться там надолго.

Анфиса удивила своих фолловеров не только этим внезапным бегством из России, но и неожиданно откровенным видео. Чехова показала в личном блоге кадры без прикрас, не скрыв неидеальный живот со складками и объемом.

Анфиса Чехова. Кадр из видео: соцсети

Отметим, что, улетев в райское местечко, Чехова пожаловалась на усталость. Знаменитость призналась, что ее давно уже ничего не радует, на Бали она постарается найти себя прежнюю.

Анфиса Чехова на других кадрах. Фото: соцсети

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