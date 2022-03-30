«Моя фамилия на латинском начинается с «Z»: Сергей Жорин раскрыл причину блокировки его банковского счета в Италии

На днях стало известно, что итальянский банк заблокировал счета адвоката Сергея Жорина. Юрист вышел на связь с подписчиками и рассказал свою версию событий.

«Мне озвучили две причины блокировки. Первая — потому, что я русский. Вторая — моя фамилия в латинской транскрипции начинается с буквы «Z» — Zhorin. Банк не смутило, что я являюсь их клиентом более 15 лет, и все средства на счетах подтверждаются налоговыми декларациями. Кроме того, я никогда не работал в каких-либо государственных структура, всю жизнь занимаюсь юриспруденцией и сам периодически подвергаюсь прессингу в связи с профессиональной деятельностью адвоката. Да и персональных санкций в отношении меня не вводилось», — написал Сергей Жорин.

После того, как ситуация была предана огласке, с Сергеем Жориным связались представители банка и предложили разблокировать счет, чтобы провести всего одну транзакцию и затем опять заблокировать.

Сергей Жорин признался, что был приятно удивлен тем, какую поддержку в эти дни оказали ему друзья, узнавшие о том, что он попал в трудную ситуацию.

«Все эти дни мой телефон разрывался от звонков и сообщений родных, друзей, близких и дальних родственников и даже абсолютно незнакомых людей. Все они спрашивали, как мне помочь и куда перевести деньги, чтобы мне было на что жить. Спасибо всем, кто беспокоится за меня. Это безумно приятно. Еда есть, наличные тоже», — добавил Сергей Жорин.

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