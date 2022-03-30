Сбежавшая в Латвию Чулпан Хаматова уволилась из «Современника»

В среду, 30 марта, директор «Современника» Татьяна Баранова заявила РИА Новости о том, что актриса Чулпан Хаматова уволилась из театра. На фоне мировых событий артистка сбежала в Латвию, где у нее имеется шикарный дом.

Вообще, переезд актрисы в Латвию удивил многих ее поклонников. Хаматова всегда говорила, что любит свою родину, однако в сложный момент сбежала одной из первых, опасаясь за недвижимость в Европе.

Из Москвы также ранее уехали Ксения Собчак, Максим Галкин, Алла Пугачева и многие другие звезды.

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