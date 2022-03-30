«Как похорошела»: Муцениеце в топе с разрезами и косухе подразнила точеной фигурой

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже много лет снимается в кино и успела обзавестись армией поклонников. В свое время звезда «Закрытой школы» даже покорила сердце Павла Прилучного. Они жили в браке почти 10 лет.

У них теперь растут дети: Тимофей и Мия. Примечательно, что супруги развелись в 2020 году. Сначала между ними были напряженные отношения, но недавно они стали чаще видеться.

Примечательно, что Агата за последний год похудела. Она также стала чаще получать предложения по работе. А вот 30 марта актриса отправилась на съемку. Она успела покрасоваться в нюдовом пальто, для фотосессии примерила более дерзкий образ.

Примечательно, что Муцениеце подчеркнула свой плоский живот. Она предстала в черном топе с разрезами и леопардовых лосинах. Лук дополнили массивная цепочка и очки. На ее плечах красовалась косуха оверсайз.

Поклонники были сражены таким преображением. Многие стали адресовать ей комплименты. «На дикую кошку леопарда», «Похожа на игривую кошечку, ушки бы еще», «Просто шикарная, да!», «Почему такая красивая?», «Как похорошела», «Ну просто чикуля», «Очень хороша», «Я любуюсь вашим животиком», «А взгляд кошки и пресс идут в комплекте?» — прокомментировали пост подписчики.

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