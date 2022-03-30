«Чего не сделаешь»: Юлия Меньшова ополчилась на Отара Кушанашвили, намекнувшего на ее эмиграцию

Телеведущая Юлия Меньшова искренне не понимает, для чего было сделано это заявление.

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова в своем телеграм-канале опровергла сообщение о своей эмиграции, которое появилось в СМИ с подачи светского журналиста Отара Кушанашвили.

«Отар Кушанашвили тут надысь, оказывается, намекнул, что я «уже далеко». [Один таблоид] не преминул тут же вбросить громкий заголовок на тему моего «заявления об эмиграции». Внутри, само собой, опровержение. Мелким шрифтом. Ребят! Новости закончились? Все? Возвращаемся к старым добрым временам хайпа? Чего не сделаешь, чтобы снова поднять себе кликабельность? А то тут все немного от вас отвлеклись», — высказалась Юлия Меньшова.

Напомним, чуть ранее в беседе с Teleprogramma.pro Юлия Меньшова заявила, что никуда не уезжала и находится дома, в Москве.

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