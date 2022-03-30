«Разницы в возрасте не видно»: Буланова показала возлюбленного, который на 20 лет ее младше

Певица в свои 53 года выглядит просто роскошно.

53-летняя Татьяна Буланова впервые обнародовала фото своего 33-летнего избранника Валерия Руднева. Звезда запечатлелась с ним на трогательном снимке, представ в алом платье свободного кроя, ее мужчина выбрал классический костюм.

Певица никогда не скрывала своих отношений с мужчиной, который младше ее на 20 лет, но и особо не светилась с ним. Поэтому публике было любопытно увидеть молодого возлюбленного Булановой.

Многие фолловеры заметили, что Татьяна Буланова заметно расцвела, не исключено, что вдохновил ее на внешние преображения именно ее любимый. Также почитатели обратили внимание, что они выглядят почти как ровесники.

«Разницы в возрасте не видно, респект обоим», «Красивая пара, гармонично смотритесь», «Молодой мужчина всегда благотворно влияет на женщину», — отметились пользователи Сети.

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