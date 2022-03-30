Приехал поддержать: Авербух заключил в объятия Арзамасову на публике

Актриса на презентации книги получила букет от мужа. Фигурист приехал, чтобы ее поздравить.

Лиза Арзамасова уже давно снимается в кино. Она может похвастаться большим количеством работ. Актриса отметилась в картинах «Любовь в большом городе» и «Любовницы», но известность ей принес сериал «Папины дочки». Уже давно она играет в театре, а благодаря шоу «Ледниковый период» артистка познакомилась с Ильей Авербухом. Они сыграли свадьбу, а в прошлом году звезда родила сына Льва.

Примечательно, что теперь Арзамасова наслаждается материнством. При этом она вернулась к работе и даже написала детскую книгу. Актриса на днях презентовала свое произведение. Она встретилась в поклонниками и читателями.

Примечательно, что Лиза облачилась в алый костюм с узкими брюками, который подчеркнул ее стройность. Ее приехала поддержать мама Юлия. А также появился там Авербух. Он заключил ее в объятия и подарил букет на глазах публики.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие осыпали пару комплиментами. К слову, недавно фигурист признался, что они готовы завести еще одного малыша. Влюбленные хотят начать работать в этом направлении, когда сыну исполнится годик.

«Какая милота, какая яркость образов и эмоций!», «Пусть в твоей душе всегда живет солнышко, Лиза», «Ваши фото с Ильей — это просто сублимация любви и гармонии», «Самое милое фото с Ильей», «Какая вы красивая и стройная», «Замечательный вечер у вас получился», — прокомментировали кадры подписчики.

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