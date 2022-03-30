«Какой ты ничтожный»: Салибекова унизила мужа после его предложения платить детям 20 тысяч рублей алиментов

В минувший вторник, 29 марта, состоялось первое судебное заседание по бракоразводному процессу Тиграна и Юлии Салибековых.

На нем Тигран заявил, что намерен платить троим своим сыновьям не больше двадцати тысяч рублей алиментов.

Юлия Салибекова публично призвала почти бывшего мужа не позориться, делая подобные заявления.

«Хочу обратиться к тебе, Тигран, ты так глуп, что не можешь осознать того, что предлагая платить алименты в размере двадцать тысяч рублей на троих детей, и не стесняясь этого обсуждать, ты просто позоришь себя. Показываешь, какой ты ничтожный, доказываешь лишний раз мои слова, что всю семью содержала я. Хочу просто по-братски попросить тебя не позорить себя так», — обратилась Юлия Салибекова к Тиграну.

Накануне тот еще и пригрозил сестре Юлии Кате Колисниченко раскрыть о ней некую правду, если она и дальше будет высказываться против него. Юлия Салибекова встала на защиту родственницы.

«Никаких аргументов у тебя нет. Ты как грязная базарная бабка открыл свой черный рот и оттуда сыплются одни оскорбления и сплетни. И когда ты публично начинаешь обсуждать мою сестру, я тебе могу сказать, если будешь порочить рабочую репутацию моей сестры, будешь отвечать по закону. Поэтому ротик свой прикрой!» — погрозила Салибекова.

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