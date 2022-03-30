«Все ерунда»: Анна Нетребко сделала публичное заявление из Дубая

2022 год ознаменовался для Анны Нетребко серией неудач. Сразу несколько европейских театров отказались от контрактов с ней, обвиняя в невыраженной позиции по понятным вопросам.

При этом европейские СМИ писали факты, которые, по словам Нетребко, не соответствовали действительности: дескать, оперная певица заболела и сама не пришла на одну из репетиций.

В итоге оперная дива объявила о паузе в своей карьере и отправилась в отпуск в Дубай, откуда призналась, что ни капли не хочет на работу. Тем не менее совершенно отказываться от сцены Анна Нетребко не планирует.

В личном блоге, будучи в Арабских Эмиратах, она оставила послание своим поклонникам:

«Главное, что вы знаете, какая я, а остальное все ерунда».

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