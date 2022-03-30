Кейт Миддлтон и принц Уильям появились с подросшими детьми в Вестминстере

Королева собрала всю семью в церкви на панихиде. Они почтили память принца Филиппа. Однако все взоры были прикованы к герцогине Кембриджской.

Кейт Миддлтон является женой принца Уильяма. Они вместе уже больше 10 лет. Герцогиня Кембриджская не только выполняет королевские обязанности. У нее также есть увлечения. Одно из них — фотография. Она часто устраивает фотосессии для семьи.

При этом Кэтрин воспитывает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Недавно они почти неделю провели в разлуке, так как супруги были в туре по Центральной Америке.

Но 29 марта Миддлтон довелось выйти в свет не только с мужем, но и детьми. Дома пара оставила только трехлетнего малыша Луи. В церкви в Вестминстере на панихиде по принцу Филиппу герцогиня Кембриджская появилась в черном платье мидакси в горох и шляпке.

Принц Уильям был в синем костюме. В одном стиле с ним была одет старший сын, а вот Шарлотта предстала в элегантном пальто и босоножках.

Кэтрин выбрала лук, в котором многие увидели подражание принцессе Диане, пишет Page Six. В церкви впервые за долгое время появилась королева Елизавета II.

Она тяжело переживает смерть мужа и даже не сдержала слез на панихиде. С собой у нее была тросточка. Многие британцы обратили внимание на хорошее воспитание принцессы Шарлотты. Девочка грустила, но мама попросила ее улыбнуться для публики.

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