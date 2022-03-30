Горбань вслед за Пугачевой облачилась в модный головной убор клош            

Мария Горбань отметилась на прогулке за городом с дочкой Стефанией и подругой. Актриса облачилась в стеганую куртку и модную шляпку клош из экомеха.

Ранее в похожем головном уборе появлялась на публике Алла Пугачева, которая тоже предпочла меховую модель нюдового оттенка.

К шляпкам клош советовал присмотреться фэшн-эксперт Александр Васильев. На шоу Первого канала «Модный приговор» он поведал, что головные уборы в виде колокольчика вошли впервые в тренды после Первой мировой войны. Дизайнеры их скопировали с военных касок солдат, и это очень понравилось женщинам.

Первой такую шляпку сделала французская модистка и дизайнер одежды Каролин Ребу. Сейчас до нас доходит парафраз ее изделий.

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