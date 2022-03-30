«Клевета наказана и слава богу»: Лера Кудрявцева выиграла в суде у Андрея Разина 300 тысяч рублей

Как отметила телеведущая, что было ранее уже не имеет никакого значения.

Телеведущая Лера Кудрявцева в «Телеграм» сообщила, что выиграла в суде у продюсера Андрея Разина и одного из изданий, которые разместили на своих ресурсах порочащие, в том числе ее, сведения.

По решению суда известный продюсер Андрей Разин должен выплатить 300 тысяч рублей, а портал, разместивший материал, сто тысяч рублей Лере Кудрявцевой.

«В это время ясное дело, что было ранее уже не имеет никакого значения. Кто что сказал, написал и так далее. Но все же клевета наказана и слава богу». Лера Кудрявцева

Ранее в Сети появился видеоматериал под громким заголовком «Андрей Разин сделал сенсационные признания о Николае Баскове, Лере Кудрявцевой, Юрии Шатунове». Телеведущая обратилась в суд и выиграла дело.

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