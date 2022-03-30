Актриса из «Гарри Поттера» Скарлетт Бирн родила двойню от сына основателя Playboy

Скарлетт Бирн является американской актрисой. Она была на съемках «Гарри Поттера», где сыграла ученицу «Слизерина» Пэнси Паркинсон. Также зрители ее видели в популярном сериале «Дневники вампира».

Уже три года она состоит в браке с писателем и резервистом военно-воздушных сил США Купером Хефнером, который также является сыном основателя Playboy. Летом 2020 года у них родилась дочка Бетси Роуз.

А вот 30 марта стало известно, что в их семье снова произошло пополнение. Они стали родителями снова в минувшие выходные. Актриса поделилась кадрами из роддома. Рядом с ней был Хефнер. Скарлетт держала на руках малышей, которых укутали в пеленки и облачили в шапочки с бантиками. Так в одночасье они стали многодетными родителями. Пара раскрыла имена новорожденных.

«В эти выходные мое сердце стало в два раза больше. На свет появились наши с Купером дочери — Мэриголд Адель Хефнер и Блоссом Перл Хефнер. Наш дом полон любви к нашим трем дочерям. Мы очень счастливы», — написала актриса.

Поклонники поздравили пару. Многие отметили, что теперь Купер окружен прекрасным цветником из женщин.

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