«Забудете о своих проблемах»: Рожков и Мясников вернулись на афиши «Уральских пельменей»

У шоуменов состоятся записи программ в Москве.

Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева в «Телеграме» анонсировала московские концерты юмористического коллектива, которые пройдут совсем скоро.

«Москва, ждем вас и даем гарантию, что на три часа, которые идет концерт, вы забудете обо всех своих проблемах». Илана Юрьева

Интересно, что на афиши вернулись две звезды команды — Андрей Рожков и Вячеслав Мясников, которые выступают отдельно от основных участников шоу с программой «Ваши пельмени».

Напомним, что ради московских концертов «Уральские пельмени» объединяются. Известно, что 14 и 15 апреля у них пройдет программа «Модный перебор», а 16 и 17 апреля — «Эффект папочки».

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