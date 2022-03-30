«Что за мужики у тебя?»: опухший Павел Воля публично устроил разборки со своей женой

Павел Воля рано утром с еще опухшим после сна лицом появился в репетиционном зале у Ляйсан Утяшевой, где публично устроил сцену ревности.
Комик сказал, что принес своей жене воду, она же утверждала другое – муж наведался проверить, чем она занимается. Известно — кто ищет, тот всегда найдет. И юморист нашел, увидев в помещении парня с обнаженным торсом.
«Что за мужики у тебя голые?» — возмутился Павел Воля.
«Это Дима Щебет, на шпагат почти сел», — ответила Ляйсан Утяшева.
«Хоть Щебет, хоть Шорох, кто угодно. Почему он голый?» — не унялся Павел Воля.
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