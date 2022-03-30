«Что за мужики у тебя?»: опухший Павел Воля публично устроил разборки со своей женой

Комик пришел на репетицию к Ляйсан Утяшевой и увидел в зале парня с голым торсом.

Павел Воля рано утром с еще опухшим после сна лицом появился в репетиционном зале у Ляйсан Утяшевой, где публично устроил сцену ревности.

Комик сказал, что принес своей жене воду, она же утверждала другое – муж наведался проверить, чем она занимается. Известно — кто ищет, тот всегда найдет. И юморист нашел, увидев в помещении парня с обнаженным торсом.

«Что за мужики у тебя голые?» — возмутился Павел Воля. «Это Дима Щебет, на шпагат почти сел», — ответила Ляйсан Утяшева. «Хоть Щебет, хоть Шорох, кто угодно. Почему он голый?» — не унялся Павел Воля.

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