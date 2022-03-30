«Так-то можем в ресторан сходить»: Курбан Омаров откровенно пофлиртовал с Викторией Боней

Бизнесмен после развода с Ксенией Бородиной не обделен женским вниманием.

Бизнесмен Курбан Омаров в соцсетях откровенно пофлиртовал с моделью Викторией Боней, которая позвонила ему, чтобы узнать, в чем успех бывшей жены предпринимателя — телеведущей Ксении Бородиной в «Телеграме». У нее свыше миллиона подписчиков.

В какой-то момент разговор перешел в романтическое русло.

«Ты мне отношения предлагаешь? Так-то можем в ресторан сходить». Курбан Омаров

Интересно, что Боня, что называется, в долгу не осталась. Она заявила, что вполне может сходить в ресторан с Омаровым. Также заметила, что от того получаются красивые дети. Это говорит о хорошей генетике Омарова. В конце разговора Боня сказала, что у нее даже ладошки вспотели.

Напомним, что Виктория Боня и Ксения Бородина уже давно недолюбливают друг друга. Боня, к примеру, считает, что Бородина крайне непрофессиональная ведущая.

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