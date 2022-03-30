Газманов изменил свое лицо, мечтая понравиться возлюбленной

Стоит отметить, что работа над имиджем у музыканта прошла успешно. Он отпустил бороду.

70-летний Олег Газманов признался, что устал отвечать на вопросы о секрете своей вечной молодости. Поэтому он решил выглядеть солиднее и отрастил бороду.

При этом артисту очень важно было, чтобы его жена Марина тоже оценила его новый образ. Музыкант не скрывает, что мнение его супруги — закон, поэтому вполне короткого резюме от нее было достаточно, чтобы певец расцвел от счастья.

«Слушай, ну ничего», — оценила внешность мужа Марина Газманова.

В разговоре с корреспондентом программы Пятого канала «Светская хроника» артист также рассказал, что любит баловать свою супругу гаджетами, но она предпочитает украшения, золото и бриллианты. И в последнее время он перестал экспериментировать — просто спрашивает у любимой, что она хочет, пишет 5-tv.ru.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.