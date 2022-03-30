«Народное творчество премудрых пескарей»: Рябцев развеял миф о «черном списке» неугодных звезд

Как отметил композитор, он так и не смог выяснить, откуда взялись эти данные.

Композитор Роман Рябцев заявил, что потратил немало сил, чтобы выяснить, откуда взялся так называемый «черный список» неугодных в России артистов. Он облазил в Сети многие порталы, но так и не нашел нужных данных.

«Подозреваю, это может быть некое коллективное народное творчество каких-то «премудрых пескарей», вся жизнь которых стоит на двух китах: «как бы чего не вышло» и «а может меня за это начальство по головке погладит». Роман Рябцев

По словам Романа Рябцева, никакой официальной бумаги с десятком подписей и печатей не существует, поэтому выполнять предписания неизвестных источников попросту не стоит.

При этом он заметил, что некоторые дирекции концертных площадок и клубов, возможно, сами живут по таким же «премудропескариным принципам, сообщает МК.ru.

Ранее стало известно, что в России появился «черный список» звезд эстрады, которым нельзя выступать в нашей стране. В нем много фамилий украинских артистов, но есть, к примеру, даже телеведущий Максим Галкин.

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